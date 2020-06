Robbie Williams: Autos ohne Führerschein

Robbie Williams hat an einem Tag eine Million Pfund für Autos ausgegeben. Dabei hat der Sänger nicht einmal einen Führerschein.

Bei „talkSport“ erzählte er: „Eltons [John] Haus war phänomenal und er hatte vier Autos in jeder Garage, Ferraris, Aston Martins und so weiter. Das war ein Moment, der einen unauslöschlichen Eindruck bei mit hinterließ. Ich habe mir also fünf Stück gekauft, so um 170.000 Pfund jeder. Sie alle wurden zum selben Zeitpunkt geliefert. Ich dachte mir nur: ‚Was zur Hölle habe ich getan?‘ Und dann habe ich sie verkauft. Ich hatte keinen Führerschein.“ Und bisher hat Williams auch noch nicht gelernt, wie man richtig fährt. Er sagte weiter: „Ich sage ja niemals nie, aber ich habe überhaupt kein Interesse daran.“

Ein weiterer Promi, der im hohen Alter noch kein Auto fahren kann, ist übrigens Noel Gallagher.

