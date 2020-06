Robbie Williams benutzt Augenbrauentrimmer zur Intimrasur

Ayda Field erzählt die unzensierte Wahrheit über Robbie Williams und seine Macken.

In ihrem gemeinsamen Podcast „(Staying) At Home With The Williamses“ konfrontiert sie ihren Ehemann mit zwei Dingen. Die 41-Jährige erzählt: „Du furzt in deine Hand, umschließt die Luft und riechst dann dran. Eine andere Sache: du rasierst deine Intimhaare mit meinem Augenbrauentrimmer und lässt die Haare dran.“ Robbie, völlig unbeeindruckt davon, dass seine Frau über seine geheime Routine Bescheid weiß, antwortet: „Zugegeben, ich bin ein schlechter Mensch. Lass uns sagen, dass du in dieser Episode bezogen auf ‚Was mich nervt‘ gewonnen hast.“

Übrigens putzen sich Robbie Williams und Ayda Field in der Corona-Isolation jeden Freitag so richtig raus.

