Robbie Williams: Dankbar für Freundschaft zu Liam Gallagher

Robbie Williams findet es großartig, dass er und Liam Gallagher Freunde geworden sind. Die Krankheit von Williams Vater hat seinen ehemaligen Erzfeind dazu veranlasst, die Hand in Frieden nach ihm auszustrecken.

Robbie sagte dem „Daily Star“ dazu: „Ich möchte ihm dafür danken, dass er mir dabei geholfen hat, die Feindseligkeit abzulegen. Denn das passiert, wenn man Dinge so lange mit sich herumträgt. Man ist in Missgunst festgefahren, was nie einfach ist.“

So schnell kann es gehen: Letzten Monat wollte Robbie Williams gegen Liam Gallagher noch in einem Showkampf antreten.

Foto: (c) Sony Music