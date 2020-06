Robbie Williams und Ayda Field: Hausparty jeden Freitag

Auch Robbie Williams und Ayda Field verbringen aktuell die meiste Zeit zu Hause im Jogginganzug. Deswegen machen sich die beiden in der Corona-Isolation einmal pro Woche schick.

Das hat Ayda in ihrem gemeinsamen Podcast „(Staying) at Home with the Williamses“ erzählt: „Er hat den formellen Freitag vorgeschlagen. Und wirklich, es ist die perfekte Ausrede, um ein bisschen Selbstpflege zu machen. Und es war tatsächlich eine Art Stimmungsaufheller.“ So wird der Freitag schnell zum Highlight der Woche. Die 41-Jährige erzählt weiter: „Und wir stolzieren ein bisschen herum und die Kinder werden auch schick angezogen. Es fühlt sich jedes Mal an wie eine kleine Mini-Party im Haus an.“

Robbie Williams hatte übrigens in seiner Corona-Quarantäne Panikattacken.

