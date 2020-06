Robbie Williams und der Kampf mit seiner Essenssucht

Die Finger von Drogen und Alkohol zu lassen, fällt Robbie Williams komischerweise nicht so schwer. Seine Essenssucht in den Griff zu bekommen hingegen, ist anstrengender, erzählte der Sänger laut „contactmusic.com“.

Wörtlich sagte er: „Wenn man nicht mehr koksen will, dann sieht man kein Koks mehr. Ich suche nicht danach, also sehe ich es auch nicht überall. Wenn ich nicht trinken möchte, dann genehmige ich mir auch keinen Trink. Ich gehe nicht in einen Pub, ich gehe nicht in einen Club. Das ist in Ordnung. Das klappt für mich. Aber Essen, man muss essen. Man wird also ständig getriggert.“

Robbie Williams will sich nämlich unbedingt gesünder ernähren, weil er nur dadurch garantieren kann, dass er lange für seine Kinder erhalten bleibt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos