Robbie Williams und der Mangel der heutigen Popstars

Moderne Popstars lassen oft eine Sache zu wünschen übrig – und zwar Personalität. Diese Meinung vertritt zumindest Robbie Williams.

Der Sänger erklärte dem „Daily Star“: „Ich denke, jeder in meiner Branche arbeitet ständig an der Stimme, der Songschreiberqualität und dem Image. Aber niemand kümmert sich auch nur im Geringsten um die Personalität. Ich schau mir die Charts an und dort gibt es nur wenige Menschen, die mit ihrer Personalität hervorstechen.“

Robbie Williams hat sicherlich genug Persönlichkeit. Über seine wilden Zeiten will er offen mit seinen Kindern sprechen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos