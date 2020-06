Robbie Williams: Wird das wirklich sein „Take That“-Comeback?

Für „Take That“-Fans würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn Robbie Williams wieder als festes Band-Mitglied singen würde. Jetzt hat er erstmal zusammen mit Gary Barlow neue Musik für die Band geschrieben. Das hat Robbie in der Radiosendung „Heart“ mit Mark Wright erzählt. Er sagte: „Ich habe in den letzten Wochen einige Songs mit Gary Barlow geschrieben.“

Und das ist noch nicht alles. Es hört sich so an, als gäbe es wirklich bald das große „Take That“-Comeback. Er erzählt weiter: „Wir werden wieder vereint sein, ich und meine Brüder. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber wir werden wieder vereint sein.“ Und was sind das für Songs, die er da schreibt? Der 46-Jährige sagt: „Die Songs, die ich schreibe, sind reifer als das, was ich normalerweise mache. Was auch immer ich mache und mit wem auch immer ich es mache, es wird unerwartet.“ Wir dürfen also gespannt bleiben das da so kommt!

Robbie Williams zockt übrigens zusammen mit Olly Murs und Usain Bolt an diesem Samstag (27.06.) für den guten Zweck.

Foto: (c) Landmark / PR Photos