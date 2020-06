Rody von „Protest The Hero“: „Ich weiß nicht, ob ich schon auf den Masterplan gekommen bin“

Rody Walker, Frontmann von „Protest The Hero“, hat mittlerweile Frau und einen Sohn.

Im Interview mit „morecore.de“ verriet der Musiker, wie er die Balance zwischen Band und Familie hinbekommt. Er sagte: „Eigentlich ist es ziemlich einfach, eine Balance zu finden. Wenn eine Familie Vorrang hat, leidet die andere. Viele Menschen stürzen sich in Arbeit und ihre Familie leidet darunter. Ich habe mich klar meinem Sohn und meiner Frau gewidmet und meine Karriere hat dadurch sicherlich gelitten. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für den alten Peachy H wie in der Vergangenheit. Es geht also wirklich darum, sicherzustellen, dass man die Momente nutzt, die man hat, während man auf etwas hinarbeitet…oder so. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich schon auf den Masterplan gekommen bin.“

„Protest The Hero“ haben übrigens am 18.06. ihr neues Album „Palimpsest“ herausgebracht.

Foto: (c) LooMee TV