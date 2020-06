Rufus Wainwright: Doku zum Album

Wie ist das kommende Album „Unfollow The Rules“ von Rufus Wainwright entstanden? Wer auf diese Frage eine Antwort will, bekommt diese jetzt. Der Sänger veröffentlicht nämlich seine Hinter-den-Kulissen-Dokumentation mit dem Titel: „Rufus Wainwright: Unmaking Unfollow The Rules“, berichtet „Verstärker Medienmarketing“. Demnach entstand der Kurzfilm unter der Regie von Jeff Richter. Das Album selbst kommt am 10. Juli heraus.

Hier die Tracklist:

ACT I

01. Trouble in Paradise

02. Damsel in Distress

03. Unfollow The Rules

04. You Ain’t Big

ACT II

05. Romantical Man

06. Peaceful Afternoon

07. Only The People That Love

08. This One’s For The Ladies (That Lunge)

ACT III

09. My Little You

10. Early Morning Madness

11. Hatred

12. Alone Time

Foto: (c) Lisa Holte / PR Photos