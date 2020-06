Ryan Tedder: „Das ist eine Buch-Woche“

Ryan Tedder lässt es diese Woche einmal ruhig angehen und vergräbt sich statt in der Musik in einem Buch. Das geht aus der aktuellen „Instagram Story“ des „OneRepublic“-Frontmannes hervor. Dort zeigte er, welches Buch er sich gekauft hat und das ist alles andere als leichte Lektüre: das Enthüllungsbuch „The Room Where It Happened“ von John Bolton.

Anschließend setzt sich Tedder mit der E-Book-Ausgabe auf seinen Balkon in die Sonne. Dazu schrieb der 40-Jährige: „Das ist eine Buch-Woche.“

Ryan Tedder ist sonst sehr in der Musik aktiv und hat seine Finger bei vielen Songs von anderen Künstlern mit im Spiel.

