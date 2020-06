Sammy Brue veröffentlicht „Crash Test Kid“

Bereits im zarten Alter von elf Jahren hat Sammy Brue seinen ersten Song geschrieben. Seitdem hat der Musiker in Eigenregie drei EPs veröffentlicht sowie sein Debütalbum „I Am Nice“. Gestern (12.06.) erscheint sein neuestes Werk mit dem Namen „Crash Test Kid“.

Über den Titel sagte der 18-Jährige laut „Oktober Promotion“: „Ich habe mit Iain [Archer, Produzent und Songschreiber] über die Vereinigung der Menschen gesprochen, was uns alle zusammenbringt, und die Formulierung: ‚The Crash Test Kid‘ kam auf und wollte danach nicht mehr aus meinem Gedächtnis verschwinden. Es ist fast wie ein Superheld oder so etwas.“

Hier die Tracklist:

1. Gravity

2. Die Before You Live

3. Teenage Mayhem

4. True Believer

5. Pendulum Thieves

6. Crash Test Kid

7. Megawatt

8. Fishfoot

9. Skatepark Doomsday Blues

10. What You Give

11. Paint It Blue

Foto: (c) New West Records