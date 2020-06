Samy Deluxe bringt Song „I Can’t Breathe“ raus

Samy Deluxe setzt ein musikalisches Zeichen gegen Rassismus. Seit George Floyd von Polizeibeamten misshandelt und getötet wurde, ist die Black-Lives-Matter-Bewegung größer denn je. Weltweit gehen Menschen auf die Straßen und demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Vergangenen Dienstag (02.06.) nahmen viele am sogenannten „Blackout Tuesday“ teil, um ihre Anteilnahme zu zeigen, so auch Samy Deluxe. Mit seinem Song „I Can’t Breathe“ macht er jetzt seinen weiter Standpunkt deutlich. „I Can’t Breathe“, also „Ich kann nicht atmen“ war der Satz, den Flyod sagte, als ein Polizist ihm die Luft abdrückte. Den Song gibt es unter anderem auf „YouTube“ zu hören.

Unter anderem rappt Samy darin: „Keiner scheint uns zuzuhören, wenn wir sagen: Ich und viele meiner Leute können nicht atmen.“ Im dazugehörigen Video sind Demostranten mit Plakaten, ein brennendes Haus und ein Polizeiauto mit leuchtender Sirene zu sehen.

Neben Samy veröffentlichte auch Wincent Weiss einen Song gegen Rassismus. Der Track mit dem Titel „Ist das noch Realität?“ erschien am Mittwoch (03.06.).

Foto: (c) Universal Music