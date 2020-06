Sandy Mölling: Kommt sie zurück nach Deutschland?

Ex-„No Angels“-Sängerin Sandy Mölling lebt seit mehreren Jahren mit ihren zwei Kindern in den USA. Um ihren elfjährigen Sohn Jayden macht sich die Sängerin jetzt Sorgen, aufgrund des anhaltenden Rassismus im Land. Über die aktuellen Ereignisse ist die 39-Jährige zutiefst erschüttert.

Via „Instagram“ postete sie ein Video mit einer emotionalen Botschaft. Sie sagte: „Das ist mein Sohn Jayden. Der süßeste Junge, den du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, was ich fühle. Wir sind nach Amerika gezogen, als ich mit seinem Bruder schwanger war. Und da ich nicht in Amerika aufgewachsen bin, wusste ich nichts über die Situation zwischen Schwarz und Weiß. Ja, ich weiß über die Geschichte Bescheid und wie schrecklich schwarze Menschen behandelt wurden. Aber ich wusste nie, dass das Land immer noch so geteilt ist. In den letzten Jahren habe ich immer wieder rassistische Handlungen gesehen. Weiße Rassisten, die aufgrund ihrer Hautfarbe privilegiert sind. Wie verrückt ist das?“ Dann schwärmte sie von der Vielfalt des Landes, des Erbes und der Kulturen.

Sie rief aber auch zum Widerstand gegen Rassismus auf: „Wir müssen aufstehen und uns gegen Ungerechtigkeit und Rassismus und für Gleichheit aussprechen! Das Leben wäre so viel besser, wenn wir uns erlauben würden, offen und liebevoll zu sein und uns um die Menschen um uns herum zu kümmern. Diese Gewalt muss aufhören. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, dass mein Sohn erwachsen wird, und mache mir Sorgen um seine Sicherheit.“

