Sasha: Familytime am Fleesensee

In der Corona-Zeit verbringen auch viele Stars ihren Urlaub im eigenen Land. So auch Sasha: Der Sänger hat mit seiner Familie Urlaub am Fleesensee in Mecklenburg-Vorpommern gemacht.

Dazu postete der 48-Jährige auf „Instagram“ ein süßes Foto, das ihn mit seinem einjährigen Söhnchen zeigt. Auf dem Bild spielen Vater und Sohn im See, wobei Sasha mit längeren Haaren und Bart auf den ersten Blick kaum zu erkennen ist. Dazu schrieb er: „Eins, zwei… drei!“ Und packte die hashtags #fatherandson #bisdreizählenkanner #einszweidrei #urlaub #family #deutschlandistschön #fleesensee #qualitytime daz. Mutter des Kleinen ist Julia Röntgen, mit der der Sänger seit Juli 2015 verheiratet ist.

Erst einige Tage zuvor postete Sasha für seine Frau Julia eine emotionale Liebeserklärung: Er schrieb: „Jeder Augenblick mit dir ist wie ein Polaroid, er brennt sich ein in meinem Kopf für alle Zeit, ich bewahr sie alle auf und irgendwann, mach ich ein Daumenkino draus und wir schau‘n es uns gemeinsam an“. Auch dazu setzte er Hashtags wie #love #forever #and everever #jedentageinbischenmehr

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music