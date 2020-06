Sasha feiert 1. Autokino-Konzert

Etwas komisch, aber trotzdem geil. So lassen sich am besten die Gefühle von Sasha nach seinem ersten Autokino-Konzert in Hannover zusammenfassen. Doch trotzdem hat der Sänger es sehr genossen.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Ihr Lieben, das war ganz schön strange, aber auch ganz schön geil! Danke Euch allen fürs so zahlreiche Kommen! Ihr habt uns das Gefühl gegeben, dass es weiter geht und wir durften endlich noch mal das tun, was wir am liebsten machen – für Euch spielen! Wir hoffen sehr, dass wir bald noch mehr Möglichkeiten bekommen, wieder mehr auf diesen Bühnen zu stehen! Auch möchten wir Danke sagen, all den tausenden, die am Samstag ein so unglaubliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt haben! Wahnsinn!“

Neben Sasha geben unter anderem auch „Revolverheld“, Michael Schulte und Nico Santos Autokino-Konzerte.

