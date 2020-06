Scott Helman über seine Single „Wait No More”

In seinem aktuellen Stück „Wait No More“ wirft Scott Helman einen Blick auf die kleinen, schönen Momente im Leben, die oft zu kurz kommen.

Der Sänger selbst sagte laut „Warner Music“ über seine Single: „‘Wait No More’ war ein Satz der seit Ewigkeiten in meinem Kopf herumschwirrte und ich wollte ihn endlich zu Papier bringen. Dieser Song war eine lange Reise der Selbstfindung, der meine Hoffnungen und Ängste vereint und für mich einen Neuanfang markiert – den Start in ein freieres Leben, ein Leben im Hier und Jetzt.”

Schon bald soll übrigens auch das offizielle Musikvideo dazu vorgestellt werden.

Foto: (c) Aaron Pedersen / Warner Music