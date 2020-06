“Selig”: Single und Album

Mit “Alles ist so“ haben „Selig“ letzte Woche (29.05.) seit ihrer Rückkehr zu „Vertigo Berlin / Universal Music“ endlich neue Musik abgeliefert. Der Song verfolgt einen sehr starken gesellschafts- und vor allem klimapolitischen Ansatz. So auch ihr kommendes Album, welches den Titel „Myriaden“ trägt und am 16. Oktober erscheint.

Frontmann Jan Plewka sagte laut „Universal Music“ dazu: „Wir sind seit geraumer Zeit, angesteckt durch unsere Kinder und Fridays for Future, Aktivisten. Wir haben Briefe an die Regierung geschrieben, sind aufgetreten, als Berlin blockiert wurde, und gehen eigentlich zu jeder Fridays-for-Future-Demo. Als wir dann mit der Arbeit an dem Album begannen, ging es in unserem Proberaum kaum um andere Themen als die Klimakatastrophe und den aufkommenden Faschismus.“

Frontmann Jan Plewka ist derzeit übrigens in der aktuellen Staffel von „Sing meinen Song“ zu sehen.

Foto: (c) Dennis Dirksen / Universal Music