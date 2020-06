Shopping Queen Spezial – Bunt, schrill, Drag Queens

Es wird wohl eine ganz schön aufregende Sendung! Bunt, schrill, auffallend, wild – in „Shopping Queen Spezial – Drag Queens“ stellen sich vier Drag Queens in Berlin dem beliebten Shopping-Wettstreit. In fünf Stunden werden dank 500 Euro Shoppingbudget und einer neuen Perücke aus unauffälligen Männern glitzernde Bühnenstars. Doch nur die Drag Queen, die das Motto am kreativsten umgesetzt hat und die beste Show auf die Bühne bringt, kann am Ende 3.000 Euro für den guten Zweck gewinnen. Das Shopping Queen Spezial – Drag Queens werden wir uns jeden Fall nicht entgehen lassen!

Motto: Drag around the world – Kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt!

Mit dabei: Absinthia Absolut aus Berlin, Barbie Breakout aus Berlin, Pam Pengco aus Köln und Stella deStroy aus Berlin. Gespannt sind wir allerdings vor allen Dingen auf die Kommentare von Guido Maria Kretschmer. Gesendet wird das Spezial am morgigen Sonntag, 14.06.20 um 20:15 Uhr auf VOX.

Foto: TVNOW / Andreas Friese