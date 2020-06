Snoop Dogg geht zum ersten Mal wählen

Premiere bei Snoop Dogg: Der Rapper hat sich früher eigentlich recht wenig darum geschert, wer im Weißen Haus das Sagen hat. Doch die aktuellen Vorkommnisse von Polizeigewalt gegen schwarze Menschen veranlasst den 48-Jährige tatsächlich dazu, zum ersten Mal den Gang zur Wahlurne anzutreten.

In der Sendung „Big Boy’s Neighborhood“ erklärte Snoop: „Viele Jahre lang hatten sie mir eine Gehirnwäsche unterzogen und gesagt, ich könnte mit Vorstrafen nicht wählen gehen. Ich wusste das nicht. Ich habe noch an keinen Tag in meinem Leben gewählt. Aber dieses Jahr denke ich, dass ich wählen gehen werde, denn ich kann es nicht ertragen, dass dieser Punk auch nur ein weiteres Jahr im Amt bleibt.“

Im November finden dieses Jahr die US-Präsidentschaftswahlen statt. Donald Trump trifft dabei auf Joe Biden.

