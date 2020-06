Social-Media-Zwillinge Lisa und Lena werden 18

Die Zwillinge Lisa und Lena sind schon im Alter von 13 Jahren mit ihren Tanz-Videos auf „Tik Tok“ weltberühmt geworden und haben mittlerweile mehrere Millionen Follower. Heute (17.06.) wird das blonde Duo 18 Jahre alt!

In einem „YouTube“-Interview mit Fernsehmoderatorin Aminata Belli sprachen die beiden über ihren Erfolg und die damit verbundene Verantwortung. Lisa sagte: „Ich freue mich immer noch voll, aber ich merke so langsam, okay, es ist wirklich Verantwortung“. Jetzt freuen sich die Zwillinge aber erst mal über ihre Volljährigkeit, der Führerschein ist nämlich schon eingetütet.

Gleichzeitig mit ihrem 18. Geburtstag feiern die Social-Media-Stars übrigens auch ihr Comeback auf „Tik Tok“.