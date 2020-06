Sofia Richie und Scott Disick sind getrennt

Reality-TV-Star Scott Disick hat sich letzten Monat in eine Reha-Einrichtung einweisen lassen, um mit den Traumata seiner Vergangenheit abzuschließen. Das soll jetzt auch der Grund sein, warum sich Freundin Sofia Richie von ihm getrennt hat.

Eine Quelle sagte gegenüber „E! News“: „Sie haben sich so gesehen getrennt, aber Sofia hat Kontakt zu Scott. Sie haben nicht gestritten und es ist nichts Schlimmes zwischen ihnen vorgefallen. Sofia will einfach ihr eigenes Ding machen, während Scott sich um seine Gesundheit kümmert. Sofia meint, dass Scott eine Menge mit sich selbst zu tun habe und, dass es für sie beide am besten sei, wenn sie getrennt sind, damit er sich auf sich selbst konzentrieren kann. Sie achtet auf ihn und darauf, was für ihn am besten ist.“ Dabei ging die Trennung allein von Sofia aus. Die Quelle erzählt weiter: „Sofia hat Zeit mit ihrer Familie verbracht und hat die meisten Sachen aus Scotts Haus geholt.“

Scott Disick hat drei Kinder mit seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos