Soko verschiebt Albumveröffentlichung wegen #BLM

Schlechte Nachrichten für alle Soko-Fans: Ihr Album „Feel Feelings“ kommt nicht wie geplant am kommenden Freitag (12.06.) heraus, sondern stattdessen am 10. Juli. Grund dafür ist die „Black Lives Matter“-Bewegung, mit der sich die Sängerin jetzt vordergründig beschäftigen möchte.

Auf „Instagram“ schrieb die Französin: „Ich möchte, dass mein Baby in einer Gesellschaft aufwächst, die Unterschiede und Gleichheit wertschätzt und feiert. Ich möchte, dass er in der Lage ist, echten Progress zu bezeugen und dass dieser Wandel möglich ist, muss ich meinen Teil tun. Ich hoffe, ihr macht das auch, groß oder klein, jede Anstrengung zählt und ist nötig.“

Hier die Tracklist:

1. Are You A Magician?

2. Being Sad Is Not A Crime

3. Blasphémie

4. Looking For Love

5. Oh, To Be A Rainbow!

6. Quiet Storm

7. Don’t Tell Me To Smile

8. Replaceable Heads

9. Let Me Adore You

10. Now What?

11. Time Waits For No One

12. Hurt Me With Your Ego

Foto: (c) Cameron McCool