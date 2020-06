Sophie Ellis-Bextor: Fahrradunfall

Sophie Ellis-Bextor liegt verletzt im Krankenhaus. Doch keine Sorge, es ist alles halb so schlimm. Wie die Sängerin ihren Fans via „Instagram“ mitteilte, ist sie beim abendlichen Fahrrad fahren an der Themse heruntergefallen.

Zudem schrieb die 41-Jährige neben einem Schwarz-Weiß-Selfie von sich in Krankenhauskluft: „Mir geht es gut, ich habe nur ein paar blaue Flecke und bin wund. Ich möchte der Krankenhauscrew und den Mitarbeitern des West Mid Krankenhauses danken, dass sie mich wieder zusammengeflickt haben.“

Sophie Ellis-Bextor bedankte sich im Anschluss auch noch bei den Joggern, die angehalten und ihr geholfen haben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos