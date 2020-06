Sophie Ellis-Bextor meditiert mit Lego

Lego zu bauen, hat eine meditative Wirkung auf Sophie Ellis-Bextor.

Die Sängerin erzählte dem „Grazia Magazine“: „Die Kinder sind optimistisch alle gegen 22 Uhr im Bett. Dann schenke ich mir ein Glas Rotwein ein und setzte mit mir meinem Lego hin. Richard [Jones, Ehemann] hat mir ein Ninjago City-Set zu Weihnachten geschenkt und ich bin in der finalen Phase. Ich schaue also ein bisschen Fernsehen und arbeite daran. Ich war nie in der Lage, zu meditieren, aber ich denke, das gibt mir ein gewisses Gefühl der Ruhe.“

Sophie Ellis-Bexter hatte vor kurzem übrigens eine Fahrradunfall.

