„Soulfly“: „Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Platte“

„Soulfly“ haben vor knapp einem Monat eine digitale EP namens „LIVE RITUAL NYC MMXIX“ heraus gebracht.

Im „Podcast-Interview mit Armatura“ verriet Frontmann Max Cavalera, dass er immer noch hungrig nach neuer Musik ist. Er sagte: „Ich ernähre mich von dem, was um mich herum passiert. Und Musik liegt mir im Blut. Ich bin momentan immer noch musikalisch hungrig. Ich habe diesen Drang. Ich weiß, dass ich viele Platten habe. Ich habe viele wirklich coole Alben, die die Leute mögen, aber ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Platte. Vor allem habe ich bei dieser Art von Musik keinen Druck vom Label, softe Sachen zu schreiben. Also schreibe ich was ich mag. Und ich habe nicht das Bedürfnis, meine Sachen zu ändern.“

Cavalera hat übrigens eine Andeutung gemacht, das es nächstes Jahr neue Musik von „Soulfly“ geben könnte.

Foto: (c) LooMee TV