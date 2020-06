Suzanne Vega: Neues Album verlegt auf September

Eigentlich wollte Suzanne Vega ihr Album schon im Mai rausbringen, dank Corona wird „An Evening Of New York Songs And Stories“ jetzt aber erst am 11. September erscheinen.

Gegenüber „musikblog.de“ sagte sie über ihr neues Werk, das aus einem Live-Mitschnitt eines Auftritts im Café Carlyle in New York City besteht: „Es ist immer eine Freude, im Café Carlyle in New York City zu spielen, wo dieses Album aufgenommen wurde. Es ist ein kleiner exklusiver Club, in dem Legenden von Eartha Kitt bis Judy Collins stattgefunden haben. (…) Ich entschied, dass es Spaß machen würde, dort eine Show zum Thema New York zu spielen. Ich habe Songs aufgenommen, die von New York City inspiriert waren oder für die New York die Kulisse darstellte, und auch einen von meinem verstorbenen, großartigen Freund Lou Reed – „Walk on the Wild Side“ – ein Song, den ich selten von ihm selbst gesungen hörte.”

Suzanne Vega ist hierzulande vor allem für ihren Hit „Luka“ aus dem Jahre 1987 bekannt. Inzwischen ist die heute 60-Jährige seit über drei Jahrzehnten als Sängerin tätig.

Foto: (c) George Holz