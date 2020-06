Suzi Quatro: „Ich habe die Türen für alle Frauen aufgebrochen“

Suzi Quatro feiert gestern (03.06.) ihren 70. Geburtstag.

Im Interview mit „krone.at“ erklärte die Rockröhre, dass sie sich als Rock-Pionierin sieht. Sie sagte: „Mein Einfluss auf die gesamte Rockszene? Das ist leicht zu beantworten. Ich habe die Türen für alle Frauen aufgebrochen.“ Weiter sagte die Musikerin: „Vor mir gab es in dem Business keine Frau, die Erfolg hatte. Egal, ob als Bassistin, Sängerin oder allgemein als Rockmusikerin. Der Grund für meinen Erfolg war, dass ich nie bewusst feministisch dachte, sondern mich einfach nur als Musikerin sah. Mein größter Erfolg überhaupt in meiner Karriere war, dass ich den Weg für Frauen in der Rockmusik bereitet habe – und das, ohne bewusst eine weibliche Musikerin zu sein.“

Suzi Quatro ist schon im Alter von 21 Jahren nach Großbritannien gezogen, wo sie auch heute noch mit ihrem deutschen Ehemann und Manager lebt. Aber trotzdem sieht sich die in Detroit geborene Sängerin noch mehr als Amerikanerin: „Das wird sich auch nie ändern. Meine Familie und meine Kinder leben in England, aber es ist immer die neue Heimat. Meine Wurzeln sind in den USA und deine DNA wird sich nie ändern.“

Foto: (c) Rainer Haas / Hammerl Kommunikation