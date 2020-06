Tayla Parx erklärt ihre Single „Dance Alone“

Niemand tanzt gern allein. Das weiß Tayla Parx selbst nur zur Genüge. Und davon handelt auch die neuste Single „Dance Alone“ der Sängerin.

Sie erklärte laut „Warner Music“ dazu: „‘Dance Alone’ handelt von diesem tiefen Verlangen nach jemandem, um eine schwierige Situation zu durchstehen”, so Parx. “Wir alle haben diese eine besondere Person in unserem Leben, für die wir so tief empfinden, dass es wehtut. Es geht um zwischenmenschliche Verbindungen, die wir vor allem jetzt so dringend benötigen.“

„Dance Alone“ ist übrigens der erste Vorbote aus ihrem kommenden Album „Coping Mechanisms“. Ein Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Foto: (c) PR Photos