Taylor Swift feiert den US-Freiheitstag

Der 19. Juni hat für die schwarze Bevölkerung in den USA eine ganz große Bedeutung. Es ist ihr Freiheitstag, der Tag, an dem – zumindest von offizieller Seite aus – die Sklaverei im ganzen Land abgeschafft wurde. Taylor Swift macht sich dafür stark, dass dieser Tag nicht nur in einigen Bundesstaaten als Feiertag begangen wird, sondern zu einem nationalen wird.

Auf „Instagram“ postete sie dafür ein Video von „TheRoot.com“, in dem die Journalistin und Comedian Danielle Young die Entstehung dieses Tages erklärt. Dazu schrieb Swift: „Happy Juneteeth! (…) Ich persönlich habe die Entscheidung getroffen, meinen Angestellten von nun an zu Ehren des Freiheitstages den 19. Juni freizugeben und mich weiterhin über die Geschichte zu unterrichten, die uns zu diesem Moment geführt hat.“

Taylor Swift hat übrigens über die sozialen Medien Donald Trump direkt gesagt, dass er im November bei den kommenden Präsidentschaftswahlen abgewählt wird.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos