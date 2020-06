Taylor Swift freut sich über LGBTQ-Rechte

Taylor Swift hat bei „Twitter“ auf ein Urteil des Supreme Courts gegen Diskriminierung von LGBTQ-Leuten reagiert. Das höchste Gericht der USA hat entschieden, dass niemand seinen Arbeitsplatz verlieren darf, weil er oder sie homosexuell oder Transgender ist.

Sängerin Taylor Swift war hellauf begeistert vom Urteil und twitterte: „Ja! Danke an die Supreme Court Richter, die abgestimmt haben und all die Anwälte, die so hart dafür gekämpft haben! Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns, um Gleichberechtigung zu erreichen, aber das ist ein schöner Schritt nach vorne.“

Der Popstar setzt sich übrigens auch für die Rechte von Afroamerikanern ein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos