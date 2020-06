Taylor Swift: Schulabschluss per E-Mail

Für viele amerikanische Teenager ist der High School-Abschluss eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres. Für Taylor Swift sah das Ganze etwas anders aus, denn als Jugendliche sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet haben und die Vorfreude auf den Prom genossen haben, war sie bereits auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Also musste eine Alternative her, wie Taylor trotz Musikkarriere ihr Abschlusszeugnis bekommen konnte.

Während dem „YouTube Original: Dear Class of 2020“ erzählte sie: „Ich weiß, das ist nicht unbedingt der Abschluss, den ihr euch vorgestellt habt. Ich kann das auf viele Art und Weisen nachvollziehen. Als ich jünger war, habe ich mir meinen High School-Abschluss immer vorgestellt, mit all meinen Freunden, dem Hut und dem Gewand, all das. Als dann der Zeitpunkt gekommen war und mein Schulabschluss bevorstand, war ich zusammen mit meiner Mutter auf Tour in Mietwägen unterwegs, saß auf Decken an Flughäfen und habe letztendlich mein Abschlusszeugnis per Mail bekommen. Ich war aber trotzdem sehr stolz darauf. Ich glaube, die Lehre daraus ist, dass das Unerwartete immer kommen kann und man es einfach feiern sollte.“

Taylor Swift und viele andere Promis, wie zum Beispiel Miley Cyrus wollen den Abschlussklassen diesen Jahres mit Online-Auftritten und Reden einen gebürtigen Schulabschluss bereiten. Aufgrund der Coronapandemie können die allseits beliebten Abschlusszeremonien und Feiern nicht stattfinden.

Foto: (c) PR Photos