Taylor Swift schwärmt von Cara Delevingne

Taylor Swift hat nur Gutes über ihre Freundin Cara Delevingne zu sagen. Für deren Cover auf dem „Varitey Magazine“ hat die Sängerin einen Lobgesang verfasst.

Sie schrieb der Zeitschrift: „Cara ist extrem, exzentrisch, urkomisch, liebevoll und zutiefst loyal. Sie ist von Natur aus eine Erkunderin und immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer, was es für ihre Freunde zu einer wilden Fahrt macht. Man weiß wirklich nie, wohin es dich in der Nacht verschlägt, wenn sie dabei ist. Aber während sie temperamentvoll und extrovertiert ist, so ist sie auch die Person, die man auf einer Party in einer Ecke findet, wo sie mit jemanden spricht, den sie eben erst kennengelernt hat, nur weil diese Person gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Andere interessieren sie ungemein und sie ist unglaublich einfühlsam. Es ist dieser Mix aus Neugier und Einfühlsamkeit, von dem ich glaube, dass es sie zu einem Naturtalent macht, vor der Kamera zu jemand anderen zu werden.“

Cara Delevingne stand zuletzt übrigens für die „Amazon“-Serie „Carnival Row“ vor der Kamera.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos