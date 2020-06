The Dark Tenor kündigt „Winter Lights“-Tour an

Für die ausgefallene Konzertreise von The Dark Tenor gibt es jetzt einen Ersatz. Der Musiker wird seinen Fans nur die Weihnachtszeit versüßen.

In seiner „Instagram Story“ kündigte er in einem Video an: „Endlich sind die neuen Termine da! Ich möchte mich an dieser Stelle aber erst einmal bei euch bedanken. Vielen Dank für eure Geduld! (…) Am 01.11. geht es mit der ‚Winter Lights‘-Tour los und zwar in Schwerin. (…) Ich spiele ganz tolle, passend zur Jahreszeit natürlich, Weihnachtslieder wie zum Beispiel ‚Stille Nacht Heilige Nacht‘. Aber natürlich auch eigene Songs.“

Und hier alle Termine:

01.11. Schwerin // Schelfkirche

13.11. Chemnitz // Carlowitz Congress Center

14.11. Kassel // Kreuzkirche

27.11. Neuruppin // Kulturkirche

28.11. Reichenbach (Vogtl.) // Neuberinhaus

29.11. Erfurt // Alte Oper

30.11. Leipzig // Haus Leipzig

05.12. Krefeld // Friedenskirche

06.12. Speyer // Gedächtniskirche

11.12. Memmingen // Kaminwerk

12.12. Berlin // Kaminwerk

17.12. München-Taufkirchen // Kulturzentrum

19.12. Kaiserslautern // Kammgarn

20.12. Baden-Baden // Dock 1

22.12. Hamburg // Fabrik

23.12. Magdeburg // Johanniskirche

29.12. Berlin // Columbia Theater

30.12. Bochum // Christuskirche

31.12. Dresden // Alter Schlachthof

Foto: (c) Alexandra Maria Sira