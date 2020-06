„The Killers“: Vorgeschmack auf neue Single

Die „Killers“ haben einen Ausschnitt ihrer neuen Single „My Own Soul’s Warning“ auf „Twitter“ geteilt. Das kurze Video ist in schwarz-weiß gehalten. Frontmann Brandon Flowers singt: “I’ve tried going against my own soul’s warning. But in the End something just didn’t feel right“ bevor die Gitarren und Keys loslegen, mit einem vertrauten, melodischen Killerssound.

Die Single erscheint morgen (17.06.) und ist Teil des sechsten Studioalbums der amerikanischen Rockband. Die Scheibe heißt „Imploding the Mirage“.

Die Tournee der Band musste wegen Corona auf kommendes Jahr verschoben werden. Die neuen Termine beginnen am 25. Mai 2021 in Doncaster und enden am 16. Juni im Schloss Malahide in Dublin.

Foto: (c) Landmark / PR Photos