Thomas Anders freut sich auf Ibiza

Nach den Corona-Lockerungen freut sich Thomas Anders jetzt auf Urlaub.

Wie „Heute.at“ berichtet, wird er diesen auf den Balearen verbringen. Der 57-Jährige sagte: „Ich freue mich auf ein paar Wochen in meinem Haus auf Ibiza. Ich bin heute umso dankbarer, dass ich von einem Zuhause ins andere Zuhause fliegen und die ibizenkische Lebensart genießen kann.“ Was ihm in der Corona-Krise am meisten zu schaffen macht, ist die Kontaktbeschränkung. Er meinte weiter: „Einen Menschen zu treffen, den man mag, egal ob Familie oder Freund, und sich auf einem Abstand von 1,50 Metern ‚hallo‘ zu sagen, ist für mich auch heute noch surreal.“

Aktuell ist Thomas Anders zusammen mit Florian Silbereisen und dem gemeinsamen Album „Das Album“ auf Platz eins der offiziellen deutschen Charts.

Foto: (c) Ben Wolf / Warner Music