Til Schweiger: Bastian Schweinsteiger war ihm auf Anhieb sympathisch

Til Schweiger und Bastian Schweinsteiger haben sich auf Anhieb bestens verstanden. Das verriet der Schauspieler und Filmemacher jetzt in einem Gespräch mit dem „Stern“.

Auf die Frage, was er an „Schweini“ besonders schätze, sagte er: „Ich entscheide innerhalb von Sekunden, ob ich jemanden mag oder nicht – und bei Bastian war das sofort so. Er hat Humor, Empathie und mir gefällt, dass er jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet. Der Typ Radfahrer – nach oben buckeln und nach unten treten – ist Bastian überhaupt nicht.“

Til Schweigers Dokumentarfilm „Schw31ns7eiger: Memories – Von Anfang bis Legende“ läuft seit dem 5. Juni bei „Amazon Prime Video“.

Foto via BANG Showbiz