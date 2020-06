Tim Bendzko hat Fans in Luxemburg

Tim Bendzko hat offenbar Fans in Luxemburg!

Der Sänger befindet sich gerade mitten in seiner Autokino-Konzerttour, und die führt ihn bis hinter die deutsche Grenze in das 600.000 Einwohner große Land. Und das völlig zurecht, denn der Gig ist schon ausverkauft – zwei Wochen vor dem Auftritt am 22. Juni. Das geht aus Bendzkos „Instagram“-Story hervor.

Übrigens: Für seine Auftritte in Stuttgart (heute, 05.06.) und Herborn (07.06.) gibt’s noch Tickets.

Foto: (c) Sony / Christoph Köstlin