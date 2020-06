Tim Bendzko motiviert olympisches Team für 2021

Tim Bendzko hat sich den Sommer eigentlich ganz anders vorgestellt. Doch der Sänger hat aus der Not der Coronavirus-Krise eine Tugend gemacht.

Auf „Instagram“ schrieb er: „Liebe Freunde, bei meinem letzten Termin vor dem Lockdown saßen wir noch zusammen und haben überlegt wie wir unser deutsches Olympiateam unterstützen können und hatten uns die ein oder andere schöne Aktion für das deutsche Haus in Tokio überlegt. Ein paar Tage später war daran nicht mehr zu denken und die olympischen Spiele wurden abgesagt. Und da dachte ich mir: mein Song ‚Hoch‘ ist ja an sich ein Motivationssong, aber vielleicht kann man den noch ein bisschen auf die aktuelle Situation anpassen. Solange man es selbst in der Hand hat, ist es, glaube ich, relativ leicht sich für seine Ziele zu motivieren, aber wenn es plötzlich die äußeren Umstände unmöglich machen, sein Ziel zu erreichen, wird es doppelt schwer, sich weiter zu motivieren und an seinem Traum festzuhalten. Deshalb habe ich ‚Hoch‘ ein bisschen erweitert und hoffe, dass der Song den Athleten vom @teamdeutschland etwas Motivation für das nächste Jahr verschafft, um weiter für ihren Traum zu kämpfen und vielleicht sogar noch härter zu trainieren. Ich freue mich sehr, dass ich den Song gestern live für unser @teamdeutschland und @teamdeutschlandparalympics in einer Zoomkonferenz spielen durfte. Meinen Auftritt im aktuellen Sportstudio könnt Ihr in der ZDF-Mediathek anschauen und den Song überall streamen und downloaden. Danke an alle Sportler die sich gestern dazu geschaltet haben und auch danke für die unfassbar vielen Nachrichten, die ich bekommen habe. Wir sehen uns in Tokio!“

Die Olympischen Sommerspiele finden nächstes Jahr übrigens vom 23. Juli bis 08. August statt.

Foto: (c) Sony Music / Christoph Köstlin