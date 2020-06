Tinie Tempah kritisiert Rassismus in Großbritannien

Die USA sind in Aufruhr. Nach dem brutalen Mord am Afroamerikaner George Floyd laufen die Anti-Rassismus-Proteste in den Vereinigten Staaten heiß. Doch Rassismus ist nicht nur ein US-amerikanisches Problem. Auch Großbritannien hat eine dunkle Vergangenheit was das Thema Sklaverei und Rassentrennung angeht.

Tinie Tempah beispielsweise sagte gegenüber „Sky News“: „Wir alle wissen, dass Rassismus auch in Großbritannien existiert. Sogar zu sagen, dass Polizisten in Großbritannien nicht bewaffnet sind, das ist wie… ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann… es ist schon fast eine Entschuldigung, als würde man eine Rechtfertigung finden, warum wir besser sind oder nicht. Fakt ist, dass Rassismus falsch ist. Und wenn Rassismus irgendwo existiert, auf irgendeinem Level, dann ist das falsch. Es ist unmenschlich. Es ist teuflisch.“

Auch etliche deutsche Stars haben darauf aufmerksam gemacht, dass Rassismus ein weltweites Problem ist.

