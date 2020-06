Tom Cruise hat einen Regisseur für seinen Weltraum-Dreh gefunden

Tom Cruise hat einen Regisseur für die wohl größte Herausforderung seiner Leinwand-Karriere gefunden.

Wie „Deadline“ berichtet, hat der 57-Jährige für seinen Filmdreh im Weltraum Doug Liman gewinnen können. Die beiden kennen sich gut, denn sie haben bereits gemeinsam an zwei Filmen gearbeitet: 2014 an „Edge of Tomorrow – Live. Die. Repeat“ und 2017 an „Barry Seal: Only in America“. Beim noch titellosen Weltraum-Projekt wird der 54-jährige Liman sowohl das Drehbuch verfassen, als auch gemeinsam mit Cruise als Produzent fungieren.

Für den sicherlich enorm teuren und aufwendigen Dreh kooperiert Cruise gemeinsam mit Elon Musks SpaceX-Unternehmen sowie der US-amerikanischen Raumfahrt-Bundesbehörde NASA.

