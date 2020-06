Tom Petty: Trump verwendet unerlaubt seine Musik

Donald Trump hat mal wieder unerlaubt Musik verwendet: Die Familie von Tom Petty hat dem US-Präsidenten deswegen verboten, dessen Songs bei Wahlkampfveranstaltungen zu benutzen.

In einem Statement lassen sie laut „contactmusic.com“ verlauten: „Tom Pettys Song ‚I Won’t Back Down‘ wurde bei Donald Trumps Kampagne in Tulsa verwendet. Trump hatte in keiner Weise die Autorisierung, diesen Song zu verwenden, um eine Kampagne voranzutreiben, die zu viele Amerikaner und den Menschenverstand zurücklässt. Beide, der verstorbene Tom Petty und seine Familie, stehen gegen jeglichen Rassismus und Diskriminierung. Tom Petty hätte nie gewollt, dass einer seiner Songs für eine Kampagne des Hasses verwendet wird.“

Die Familie von Tom Petty sind nicht die ersten, die Trump die Verwendung ihrer Musik verbieten. Auch die „Rolling Stones“ und „Queen“ haben dies schon gerichtlich untersagen lassen.

Foto: (c) M.ark Selinger / Warner Music