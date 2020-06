Tom Walker: „T-Shirt-Fail”

Der Gedanke zählt wohl: Tom Walker wollte eigentlich nur auf eine witzige Weise ankündigen, dass er eine neue Single herausgebracht hatte, doch dabei lief nicht alles wie geplant.

Auf „Instagram“ postete der Sänger jetzt ein Video, in dem er versucht, das Cover seines Songs „Wait For You“ selbst auf ein T-Shirt zu drucken. Am Ende musste Walker jedoch feststellen: „Ähm ja, das hat überhaupt nicht funktioniert.“ Weiter schrieb er dazu: „T-Shirt-Fail. Ich dachte, ich versuche eine witzige Art, um meine neue Single anzukündigen, aber das hat nicht wirklich funktioniert.“

Letzte Woche (12.06.) hat Tom Walker seine neue Single „Wait For You“ veröffentlicht, die ein ganz besonderer Song für ihn ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos