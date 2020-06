Tom Walker und die besondere Single

Die neueste Single “Wait For You” von Tom Walker liegt ihm sehr am Herzen.

In einem „Instagram“-Video erzählte der Sänger: „Das ist ein Song, der von einem sehr guten Freund von mir handelt, der in seinem Leben ein gigantisches Hindernis überwunden hat. Ich finde, das ist ein Song, in dem alle ein bisschen Hoffnung finden können.“ Dazu schrieb Walker noch: „Ich freue mich so darauf, dass jetzt alle diesen Song hören können. Es kommt nicht oft vor, dass man einen Song seinen Freunden, seiner Familie, seinen Nachbarn, dem Label schickt und man von allen die Reaktion bekommt, die man sich gewünscht hat. Diese hier ist ganz besonders für mich.“

Vorgestern (11.06.) hat Tom Walker übrigens eine virtuelle Welttournee gegeben.

