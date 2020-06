Tom Walker: Virtuelle Welttournee

Wenn er schon nicht physisch um die Welt reisen kann, um für seine Fans zu performen, dann macht es Tom Walker einfach virtuell.

Auf „Instagram“ kündigte er für den kommenden Donnerstag (11.06.) an: „Offensichtlich kann ich aktuell keine tatsächliche Welttour machen, deswegen bringe ich das Konzert via Zoom zu euch. Für jedes Konzert gibt es eine begrenzte Anzahl an Plätze. Wenn ihr die Chance haben wollt, bei einer meiner Shows dabei zu sein, dann kommentiert mit der Landesflagge (von den sechs Ländern, in denen ich auftreten werde), von wo aus ihr mitmachen wollt. (…) Behaltet eure direkten Nachrichten im Blick und ich werde euch bald kontaktieren.“

Hier die Tourdaten für den 11. Juni:

Australien: 19 Uhr

Frankreich: 12 Uhr

Italien: 14 Uhr

Deutschland: 16 Uhr

USA-LA: 09 Uhr, USA-NY: 12 Uhr

Großbritannien: 19 Uhr

Foto: (c) Landmark / PR Photos