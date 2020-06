Abgekupfert? Travis Scott wird verklagt

Hat Travis Scott bei seinem Hit „Highest in the Room” abgekupfert?

Dies behaupten zumindest Oliver Bassil, Benjamin Lasnier und Lukas Benjamin. Wie „Billboard“ aus den Gerichtsunterlagen erfahren haben will, geben die drei Songschreiber an, dass Scott und seine Kollaborateure vorgaben, als wären sie an einer Zusammenarbeit interessiert, nur um dann absichtlich die Regeln zu brechen und die Arbeit von Bassil, Lasnier und Benjamin ohne Einwilligung oder Lizenz auszubeuten und deren Musik als ihre eigene auszugeben. Deswegen fordern sie von Scott Schadensersatz. Weitere Einzelheiten dazu sind nicht bekannt.

Mit „Highest in the Room” hat Travis Scott einen großen Hit gelandet und es in vielen Ländern bis an die Spitze der Charts geschafft.

