Trinken wie „Rammstein“

Trinken mit Stil ist jetzt möglich: „Rammstein“ bringen ihren eigenen Rum auf den Markt „Rammstein Limited Edition“. Und wie der Namen schon vermuten lässt, müssen Fans schnell sein, wenn sie den edlen Tropfen haben möchte.

Wie der „Rolling Stone“ berichtet, gibt es weltweit nur 1.100 Flaschen. In Deutschland sind davon nur 168 Flaschen erhältlich. Auf der Webseite der Band heißt es dazu: „Traditioneller Pot Still Rum und klassischer Column Still Rum verbinden sich zu einer perfekt ausgewogenen Mischung aus kraftvoller Nase und weichem Geschmack – bis zu zwölf Jahre gereift, entführen sie euch an die feinen Sandstrände der Karibik.“

Dieser Rum ist nicht das erste alkoholische Getränk aus dem hause „Rammstein“. Erst kürzlich brachte Frontmann Till Lindemann unter seiner Marke „Doctor Dick“ einen eigenen Vodka heraus.

Foto: (c) Bryan Adams / Universal Music