“Twenty One Pilots”: Weltweit erstes endloses Musikvideo

Das Musikvideo zu „Level of Concern” von den “Twenty One Pilots” ist eine Premiere der ganz besonderen Art. Mithilfe ihrer Fans hat das Duo das weltweit erste endlose Musikvideo generiert, berichtet „Warner Music“. Unter „loc.twentyonepilots.com/“ können „Twenty One Pilots“-Anhänger ihr Material hochladen, welches dann augenblicklich im Never-Ending-Music-Video erscheint.

So will die Band während der Pandemie eine Verbindung zu den Fans halten und ihnen die Möglichkeit geben, bedeutungsvolle Momente aus ihrem Leben über den fortlaufenden Videostream zu teilen.

Während der Coronavirus-Pandemie haben die „Twenty One Pilots“ übrigens den Song „Level of Concern“ geschrieben.

