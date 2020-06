Vergewaltigungsvorwürfe gegen Justin Bieber

Justin Bieber will sich nicht nachsagen lassen, dass er Frauen sexuell belästigt oder sie gar vergewaltigt hätte. Am Wochenende (20./21.06.) sind genau solche Vorwürfe online aufgetaucht, die von Vorfällen aus den Jahren 2014 und 2015 stammen. Der Sänger hat darauf mit einer ganzen Reihe von „Twitter“-Nachrichten geantwortet, sich allerdings nur zum Vorfall von 2014 geäußert. Dort schrieb er, dass er sich erst zu diesem Vorwurf äußern wolle, da er alle notwendigen Beweise zusammen hat, sodass er unmöglich der Beschuldigte sein könne, da er zu dem Zeitpunkt ganz woanders war. Bieber meinte weiter: „Wie in ihrer Geschichte angeführt, überraschte ich ein Publikum in Austin im Sxsw, wo ich auf der Bühne mit meiner damaligen Assistentin auftauchte und ein paar Songs sang. Was diese Person nicht weiß, ist, dass ich diese Show gemeinsam mit meiner damaligen Freundin Selena Gomez besuchte.“

Bieber führte weiter aus, dass er mit Gomez gar nicht in dem angegebenen Hotel übernachtete, sondern in einem AirBnB-Appartement. Als Beweis brachte er die Buchungsbestätigung vor und die Aussage des Hotelmanagers, dass es an diesem Abend Probleme mit besagter Buchung gab. Abschließend meinte der 26-Jährige: „Jeder Vorwurf der sexuellen Gewalt sollte sehr ernst genommen werden und das ist der Grund, warum meine Antwort nötig war. Jedoch ist diese Story faktisch unmöglich und deswegen werde ich gemeinsam mit Twitter und den Ämtern rechtliche Wege einleiten.“

Zu dem Vorfall aus dem Jahr 2015 hat sich Justin Bieber noch nicht geäußert. Dieser soll sich in New York ereignet haben.

Foto: (c) gotpap / PR Photos