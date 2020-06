Verlustverkauf bei Demi Lovato

Demi Lovato hat die schlechte Erinnerung wohl unbedingt loswerden wollen, egal ob sie dadurch finanziellen Verlust erleidet.

Die Sängerin verkaufte ihre Villa in den Hollywood Hills, in der sie im Sommer 2018 beinahe an einer Drogenüberdosis starb, für 8,25 Millionen Dollar, wie „TMZ“ berichtet. 2016 zahlte Lovato für das Haus noch 8,3 Millionen Dollar. Ursprünglich verlangte die 27-Jährige fast neuneinhalb Millionen Dollar, doch die sieben Badezimmer, der Outdoor-Swimmingpool und die Aussicht auf den Laurel Canyon konnten einfach nicht überzeugen. Wer der neue Eigentümer ist, ist nicht bekannt.

Demi Lovato hat sich unmittelbar nach ihrer Überdosis zurückgezogen. Mittlerweile ist sie wieder zurück und arbeitet an einem neuen Album.

Foto: (c) PRN / PR Photos