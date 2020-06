Wegen Corona: Hollywood verzichtet auf Sexszenen

Wenn am heutigen Freitag (12.06.) in Hollywood wieder gedreht wird, geht es züchtig zu. Der Grund: Wegen der Coronavirus-Pandemie verzichtet die Traumfabrik bis auf weiteres auf Sex-Szenen. Das berichtet unter anderem die „Los Angeles Times“.

Sollten Sexszenen dennoch absolut nötig sein, soll auf Computersimulation zurückgegriffen werden. Außerdem werden Mitglieder des Sets täglich auf das Coronavirus getestet. In einem 22 Seiten langen Leitfaden werden auch weitere neue Regeln für künftige Dreharbeiten beschrieben. So müssen alle Mitglieder des Produktionsteams einen Mund- und Nasenschutz tragen und sich regelmäßig die Hände waschen. Maskenbilder werden dazu aufgefordert, so schnell wie möglich zu arbeiten, um den direkten Kontakt untereinander zu reduzieren. Und auch Castings können wieder stattfinden – jedoch nur hinter einer Plexiglaswand.

Wegen des Lockdowns wurden im März alle Dreharbeiten in Hollywood eingestellt. Ab dem heutigen Freitag (12.06.) dürfen Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood endlich wieder vor der Kamera stehen.

Foto: (c) LooMee TV